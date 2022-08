Le Food Square festival: une 2e édition à Namur

Les deux jeunes Hutois ont pourtant apporté quelques changements à leur organisation et leur statut. Si l’événement avait rencontré un succès certain, il avait rapidement été décrié par l’opposition hutoise. Julien André, anciennement conseiller communal socialiste, avait été pointé du doigt par les groupes Écolo et DéfipourHuy qui dénonçaient une aide "borderline" octroyée par la Ville à un membre de la majorité. Le statut de leur structure posait aussi question. Aujourd’hui, Axel Marchand se dit ressorti grandi de cette première expérience."On n’a pas gardé la même ligne de conduite. On a changé et évolué. Nous avons fait appel à un expert-comptable et créé une ASBL avec un numéro de TVA. Nous avons également été plus attentifs à la mise en conformité de l’événement. On s’est rendu compte qu’il y avait des choses à revoir mais à l’époque, on ne savait pas. Nous sommes donc contents de nous rendre à Namur pour plus de transparence. On n’a plus de crainte vis-à-vis du monde politique car il n’y a aucun amalgame à faire cette fois."Les organisateurs repartent ainsi sur de nouvelles bases espérant réitérer le succès du premier événement et conquérir le cœur et les estomacs des Namurois.

Infos sur la page Facebook: Food Square Festival