«Parallaxe», une création de Damien Chierici

Parallaxese veut une expérience de concert s’ouvrant sur les changements de perception de la musique que peut offrir une formation aux couleurs différentes. Le premier pilier de cette création tourne autour de l’expérience pop-rock du violoniste: avec le batteur Olivier Cox qu’on retrouve dans Dan San ou avec Sharko, avec le bassiste de Dalton Telgramme Bernard Thoorens et avec Quentin Nguyen de Superska et de DUPLEX, un claviériste"pour compléter les ambiances psychédéliques de certains morceaux".

Deuxième axe de la création, les musiques folk/world:"Une rencontre marquante a été Didier Laloy qui m’a invité dans le groupe YULE où j’ai rencontré le chanteur irlandais Liam O’Maonlai: ses chansons et sa voix m’ont touché et je suis très honoré qu’il participe à la création. Didier et Liam représentent bien mon amour et ma passion pour le folk/world."

Le troisième pilier sera celui des instruments dits "classiques": les souffleurs d’abord avec le trombone de Nicolas Villers, la trompette d’Antoine Dawans et le saxophone/clarinette/flûte tenus par Clément Delchambre. La violoncelliste Christelle Heinen et le percussionniste Moran Le Bars complètent l’ensemble instrumental auquel s’ajoutent les voix de Jérôme Magnée, Thomas Médard et Leticia Collet. Une quinzaine de musiciens pour un spectacle total mis en lumière par Édouard Little. Un concert qui signifie aussi le retour au couvent du Festival d’Art.