"Nous accueillons chaque dimanche un groupe d’une vingtaine de personnes et généralement, c’est complet,précise Virginie Karikese, l’archéologue-historienne de l’art de l’écomusée, qui commente les visites.Nous avons généralement deux catégories de visiteurs: des Hutois, ou des gens venant des entités avoisinantes, et des férus du Moyen Âge qui ont déjà visité de nombreux sites. Ce qui les surprend? Le fait qu’il y a bien plus à voir que le donjon qu’on aperçoit de la nationale ou de l’autre rive de la Meuse."

Construit à la fin du XIIe siècle, le château de Beaufort à Huy a joué un rôle important dans la surveillance de la vallée de la Meuse jusqu’à sa destruction en 1430. D’abord liégeois, puis namurois, il fut un enjeu majeur lors de la guerre de la Vache qui décima les villages du Condroz de 1275 à 1278.

La visite du site permet de découvrir les ruines de nombreuses parties de cette forteresse, du pont-levis au donjon en passant par les courtines, la chapelle et le corps de logis.

À découvrir les 7, 14, 21 et 28 août. Gratuit. À 14 h. Durée: 1 h 45. Difficulté: moyenne. Réservation obligatoire (nombre limité de places): 085/211378.