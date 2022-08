Grands vents attendus: les parcs et rues boisées fermés à Huy

Les averses les plus régulières et les plus intenses sont attendues au sud du sillon Sambre et Meuse, jeudi dès la fin de soirée. Quelques cellules orageuses pourront même délivrer 10 à 20 l/m², voire très localement 30 l/m² en peu de temps et éventuellement s’accompagner de grêle. La sécheresse des sols pourra conduire au renforcement du ruissellement des précipitations.

En raison des probables fortes rafales de vent, la police de Huy met en place son dispositif de précaution. Les rues boisées et parcs publics sont fermés. Ceci concerne les avenues Delchambre et Godin-Parnajon, les parcs Vierset et Bastin ainsi que le chemin du Chéra.

Les lignes du Tec sont dès lors déviées.

De manière générale, il est fortement déconseillé de se déplacer inutilement dans les endroits boisés.

Par ailleurs, le numéro d’appel 1722 concernant des interventions de pompiers non urgentes a été activé par le Service public fédéral (SPF) Intérieur.

En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro ou formuler une demande via le guichet électronique https ://1722.be/. Si une vie est en danger ou qu’il y a un risque d’incendie, c’est le 112 qu’il faut joindre.