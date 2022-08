D’une rive à l’autre pour 5 €

C’est la nouveauté de l’édition 2022 : cinq lieux, cinq concerts et cinq ambiances à découvrir, c’est une manière d’écouter les musiques du monde en parcourant des lieux peu ou pas connus de la ville. Des concerts intimistes en solo, en duo ou en trio d’une rive à l’autre. Les voix du Trio Pletenitsa, c’est un peu comme le chant des sirènes qui faisaient se perdre les marins en mer, une façon de prendre le large en musique. Un travail séduisant sur les cordes vocales, la diaphonie et les dissonances (à la chapelle Saint-Quirin). Deux virtuoses du luth oriental, un Iranien et un Syrien, proposent un savant mélange de compositions pour luths associé à la voix de Shahab Azinmehr (sur le bateau Val Mosan). Le Burkinabe Kaito Winse, né dans une famille de griots, multiplie les instruments (flûtes, arc-à-bouche, tama, calebasse) et la voix pour nous approcher des musiques traditionnelles de son pays (à la galerie Juvénal). Transformée en pub irlandais, la gare Saint-Hilaire avec le duo Rudy Velghe et Gerry Murray, un Belge et un Irlandais, vibrera aux sons de la musique irlandaise et celtique. Enfin, le duo Ruut fera découvrir la cithare estonienne, une musique minimaliste influencée par des croyances culturelles et leur écriture contemporaine, et qui créera une ambiance unique dans l’église Saint-Pierre. Le programme de la promenade musicale vous coûtera la modique somme de 5 € pour charmer vos yeux et vos oreilles.