Voyage aussi entre rive gauche et rive droite de la Meuse pour une première au festival: la promenade musicale du dimanche après-midi, dont vous trouverez le programme ci-contre, mènera les spectateurs-promeneurs entre la chapelle Saint-Quirin et l’église Saint-Pierre, de la galerie Juvénal à la gare Saint-Hilaire avec un détour sur le bateau Val Mosan. Associer le patrimoine de la ville de Huy au Festival d’Art sera une expérience inédite pour le festival. S’ouvrir à la ville pour élargir son public est aussi un challenge d’ouverture à un public plus large.

Multiplication des styles et des ambiances aussi cet été, de la danse sur la place Verte avec HK à la sauce belge, aux envolées vocales de la musique celte avec Yule, de la fusion entre la kora africaine et la guitare de Karim Baggili, des influences jazz dans la musique du Maghreb avec Aleph Quintet, de la musique méditative avec Bernard Massuir jusqu’à la sieste sonore proposée par Flygmaskin.

On notera aussi une présence féminine importante avec le duo La Valise et La Crapaude, qui ressort des tiroirs les chansons wallonnes auxquelles Caroline Durieux et Pascale Sepulchre redonnent une originalité dans une version intimiste. Et puis, la violoncelliste d’origine cubaine Ana Carla Maza, une véritable découverte.

On n’oubliera pas le jazz avec Rahona, un quintet où brillent les guitares de Joël Rabesolo et de Julien Marga, ainsi que le sax-ténor de Manu Hermia. Et le dernier soir, l’Aleph Quintet mêlera musique nord-africaine et improvisation jazz avec notamment un pianiste remarquable à découvrir, le Tunisien Wajdi Riahi.