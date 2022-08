Ana Carla, votre nouvel album s’intitule «Bahia».

Oui, il s’agit d’un hommage au quartier de mon enfance à Cuba, Bahia, qui n’a rien à voir avec celui du Brésil.

À Cuba, la musique est reine, mais pas tant le violoncelle: pourquoi l’avoir choisi?

C’est un coup de foudre depuis toute petite. Dès que je l’ai entendu dans l’orchestre symphonique de La Havane, j’ai été impressionnée par le son de cet instrument qui résonne dans la tessiture de la voix humaine.

Vous l’utilisez de façon étonnante: cordes frottées, frappées, pincées et aussi comme percussion.

Quand on pense violoncelle, on pense musique classique, mais rarement comme instrument qui puisse improviser comme dans le jazz ou dans la musique des Caraïbes, un mélange de genres où on trouve même l’énergie rock quand je me produis sur scène. Ce que j’ai appris au Conservatoire de Paris, j’ai voulu le transposer dans mon propre univers.

Quels musiciens vous ont influencée?

Mon enfance a baigné dans la musique: j’ai entendu Omara Portuondo, Roberto Fonseca, mais aussi Sting, Gilberto Gil, Marisa Monte…

Il paraît qu’avant de monter sur scène, vous chantez et dansez dans votre loge.

(Rires) C’est une habitude que j’ai prise en jouant avec Jean-Louis Aubert avec qui j’ai tourné pendant quatre mois. Cette énergie rock généreuse était marquante pour moi, je n’avais que 19 ans.

Votre chanson «Le Petit Français», c’est du vécu?

Quand je suis arrivée à Paris, je ne parlais pas français. Je suis tombée amoureuse d’un Français qui m’a appris la langue. J’ai trouvé important de parler de ça parce que ma musique parle des choses simples de la vie qui résonnent autant en moi que dans le public.

Vous dites que pour être artiste, il faut savoir exprimer de la douleur, mais ça ne se ressent pas dans votre musique.

Dans ma musique, il y a toujours de l’espoir, c’est quelque chose de très cubain: à Cuba, les gens n’ont pas grand-chose pour vivre mais ils gardent toujours l’espoir. On transforme tout en joie et puis, la musique a toujours été un refuge pour moi: “Todo ira bien”, comme dit ma chanson.