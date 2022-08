Plantez des haies avec l’aide de la Ville

Celui qui est intéressé doit introduire une demande (le formulaire se trouve sur le site internet de la Ville de Huy ou bien il est à demander au service Environnement) avant le 15 septembre au plus tard. La Ville gérera les demandes selon leur ordre d’arrivée mais aussi sous réserve du budget qu’elle met dans l’opération. La Ville et le demandeur signeront une convention. Afin que le projet prévu arrive à son terme et que la haie reste bien sur le terrain.

"On distribuera les plants le 26 novembre, dans le cadre de la Journée de l’arbre, ajoute l’échevin hutois.Car c’est l’époque à laquelle on peut encore planter. Les gens pourront venir retirer leurs commandes, en même temps d’ailleurs que les arbustes qu’on distribuera pour la Journée de l’arbre. L’an dernier déjà, on avait couplé les deux actions."Et l’an dernier, les haies avaient attiré quelques Hutois; l’appel lancé par la Ville avait généré une dizaine de dossiers. Le budget prévu pour l’opération de cette année? 1 225 €.