Le triathlon 2022 est définitivement annulé à Huy

«On travaille à une solution pour 2023»

Comme évoqué dans notre édition du 7 mai dernier, le président Luc Bodet avait alors pris, la mort dans l’âme, son bâton de pèlerin pour explorer la possibilité d’un déménagement de l’épreuve à Wanze ou surtout à Amay où la piste semblait être la plus chaude."Mais les autorités amaytoises ont finalement freiné des quatre fers,rapporte le président des triathlètes hutois.On a finalement renoncé à organiser l’épreuve cette année, mais j’ai prévenu la Ligue francophone de triathlon qu’il s’agissait d’une exception et que nous souhaitions conserver notre place dans le calendrier 2023. On travaille déjà à une solution pour l’année prochaine."

Et l’envie est clairement de maintenir l’épreuve en territoire hutois. Une réunion est ainsi programmée fin septembre entre les responsables du club Puissance Huy’T, les autorités hutoises et un commissaire de police pour tenter d’aboutir à une solution."La juriste de la Ligue francophone de triathlon sera également présente pour réanalyser cette obligation d’un circuit fermé pour la partie cycliste,continue Luc Bodet.Vu le nom de notre club, notre envie est forcément de maintenir notre triathlon à Huy. Sera-ce sur le même site à Ben-Ahin? Je ne sais pas, on en discutera lors de la réunion fin septembre. Mais la partie natation aura lieu en Meuse quoi qu’il arrive. Et fatalement, pas trop loin de la N90…"

Si jamais la priorité hutoise devait rester gelée, le président du club Puissance Huy’t n’écarte pas la possibilité de"revenir à charge du côté de Wanze"où le parcours un moment envisagé en solution de repli devrait également mordre sur les territoires d’Andenne et de Héron."Et donc, avec la difficulté d’obtenir les autorisations des trois Communes concernées", mesure bien Luc Bodet, dont le club ne viendra pas combler la date du 11 septembre prochain avec un autre événement.

Un triathlon à Andenne et dédié à Maxime Pierre

Les amateurs du genre dans la région pourront toujours se consoler en participant au triathlon promo organisé le dimanche 2 octobre à Andenne. Une 4eédition que le club organisateur (Triathlon club Andenne) dédiera au Bas-Ohatois Maxime Pierre, décédé en avril dernier au bout d’un long et courageux combat contre le cancer. Une partie des bénéfices sera réservée à l’ASBL Leg’s go ayant soutenu l’adolescent, notamment dans l’acquisition d’une prothèse spécialement adaptée à la pratique du sport.