Vers 18 h ce jour-là, il prétend avoir rencontré un homme, qu’il ne connaissait pas, aux abords de la gare de Huy. Ce dernier lui aurait proposé de l’accompagner chez quelqu’un qui devait lui donner"50 € pour manger"."Nous sommes allés directement sur le boulevard où se trouve cette maison dont la porte était ouverte, avait expliqué le prévenu à l’audience du 20 juillet.L’homme est entré, j’ai pensé que c’était l’endroit où nous devions aller. Je l’ai suivi, c’était comme une allée où on rentre une voiture. Ensuite, il a sauté une barrière et est entré dans le jardin et j’ai fait de même. Par la suite, j’ai compris que cela posait un problème, que ce n’était pas très clair, et j’ai fait demi-tour. J’ai ensuite vu qu’il sortait avec un sac à main de femme. Il a ouvert le sac et l’a fouillé mais il n’y avait rien dedans. Puis nous avons fouillé le sac tous les deux, ça, je l’ai fait, c’est vrai. Mais je ne suis pas entré dans la maison."

Pour le tribunal, les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles, ne reposent sur aucun élément objectif et sont même contredites par les éléments du dossier répressif.

En Belgique depuis 2010

L’homme était par contre en aveux quant à la prévention de séjour illégal. En Belgique depuis 2010, il ne dispose d’aucun papier d’identité ou de titre de séjour. Il a même reçu, en mars dernier, un ordre de l’Office des étrangers de quitter le territoire et une interdiction d’y revenir pendant 8 ans. Une notification qui lui a été confirmée par courrier en date du 15 mai.