Désormais, 25 chemins ont été déblayés

Difficile pour les ouvriers communaux d’entretenir tous les chemins de Huy et de ces villages. Les bénévoles en sont bien conscients: les ouvriers ne peuvent être partout à la fois et l’entretien de ces chemins n’est qu’une petite part du travail qu’ils doivent faire tout au long des semaines, des mois. N’empêche, le bourgmestre a reçu les bénévoles, un partenariat a été mis en place."Une réunion est prévue avec le service des Travaux mais en attendant, on est obligés de continuer à entretenir car cela repousse."D’autant plus que certains chemins n’avaient plus été entretenus… depuis presque 20 ans.

Depuis le début de l’année, les bénévoles ont ainsi dégagé 25 chemins (sur les 61 autrefois utilisés),"et ce n’est qu’une partie des chemins et sentiers de Ben-Ahin". Car si le passage des promeneurs participe à leur entretien naturel, il fallait tout de même élaguer et leur rendre de la largeur. Celle d’ailleurs prévue par le code forestier."Il y a certains chemins, si on n’y passe qu’une fois par an, c’est suffisant. Mais d’autres, il faut nettoyer au moins une fois par mois"tant la végétation y est envahissante. L’ambition de ce petit groupe de bénévoles (ils sont une quinzaine, dont six à huit assidus) passionnés par leur village et sa nature? "On aimerait dégager tous les chemins et modifier les assiettes si nécessaire. Ça fait partie du patrimoine des Ben-Ahinois. On fait ce qui se doit d’être fait. Depuis le Covid, les gens se sont tournés vers la forêt et les balades. La Vallée de la Solières, c’était plein tous les dimanches. C’est un peu retombé depuis mais les gens continuent à venir."Autant dès lors leur proposer de jolis, et accessibles, lieux de promenades.

Là, une carte numérique en haute définition reprenant la totalité des chemins et sentiers communaux et vicinaux ouverts et publics vient d’être réalisée. Elle l’avait été sur papier dans les années 90, elle a été numérisée et complétée. Où la trouver? Sur la page Facebook "T’es un vrai Ben-Ahinois".