Chantier de fouilles: un héros irlandais serait enterré avenue des Fossés à Huy (photos)

Qui connait Patrick Sarsfield, à Huy? Probablement pas grand monde… Sauf celui qui a déjà lu un des articles du tome 62 des Annales du Cercle hutois des sciences et beaux-arts, qui vient de sortir de presse. Ce tome contient sept articles sur l’histoire de Huy dont l’enquête de Loïc Guyon, consul honoraire de France en Irlande… qui est à la recherche depuis quelques années des restes du comte de Lucan, Patrick Sarsfield, natif de Limerick. Et les recherches du consul honoraire, visiblement passionné d’histoire, l’ont conduit à Huy sur les traces de Patrick Sarsfield, héros irlandais. L’homme, militaire du parti jacobite né en 1655 à Lucan, en Irlande donc, serait mort le 21 août 1693 peu après la bataille de Neerwinden."Il a été blessé dans la bataille et aurait été transporté à l’ancienne abbaye d’Aulne (NDLR où est installé le commissariat de la rive gauche), explique Stéphanie Ratz, historienne et responsable du service département/cadre de vie à la Ville de Huy. Il y serait décédé avant d’être enterré dans l’église."Enterré dans une église comme il était issu d’une famille de la petite noblesse irlandaise, au cœur de l’église Saint-Martin… dont il ne reste qu’un vestige aujourd’hui. Un mur qu’on peut entrapercevoir dans un des jardins de l’avenue des Fossés.