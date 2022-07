Bien-être et développement personnel à la gare de Statte

L’ASBL marchinoise Devenirs peaufine son programme de formations. Elle en proposera notamment une nouvelle, à partir du 13 septembre, à l’ancienne gare de Statte. Une formation de jour axée sur le développement personnel, qui sera organisée les mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 16 h du 13 septembre au 19 février. L’objectif ? Accompagner chaque participant afin qu’en fonction de ses aptitudes, ses compétences et ses envies, il puisse aller vers un mieux-être. Tout en définissant, planifiant puis réalisant un projet personnel allant, à terme, vers un projet professionnel. L’ASBL construit ainsi, avec des formateurs et des intervenants externes, un programme de trois modules complémentaires. Un premier module axé sur le développement personnel, un deuxième sur le bien-être, avec ateliers créatifs notamment, et un troisième axé sur l’emploi, ce qui permettra à chaque participant de faire le bilan professionnel et personnel, de compétences et de développer un projet individualisé.