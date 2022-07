Si, un camion de pompiers peut passer entre les deux bacs de fleurs aux Golettes, à Huy

La Ville de Huy a mis en place un plan d’actions pour sécuriser les déplacements sur Tihange haut. Le service des Travaux a ainsi redéfini les contours de la zone 30, avec signalisation et marquages au sol. Et ce, pour répondre à la demande des riverains qui souhaitaient que la vitesse, dans leur quartier, soit réduite et respectée. Des dispositifs diminuant la largeur de la voirie ont été installés. Les bacs de fleurs et îlots ont été placés après le Tour de Wallonie. Dans un deuxième temps, les carrefours des axes principaux seront sécurisés via des plateaux ralentisseurs. Avec réfection complète de voiries.

Le coût total des aménagements est estimé à 3 millions d’euros.