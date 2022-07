Huy Clos fermé: « On crève la dalle »

«Je n’ai besoin de rien mais… je veux bien un morceau de tarte»

Dimanche passé, il est 17 h 30 au carrefour Saint-Germain à Huy, on rencontre Jean-Pierre, sans doute le plus "sauvage" des hommes qui vivent dans la rue. Un Diogène des temps moderne, drapé dans son peignoir en laine bleue. Il a fallu un certain temps aux bénévoles des Fraternels pour l’apprivoiser."Je n’ai besoin de rien,déclare tout de go Jean-Pierre.J’ai tout ce qu’il me faut dans mes sacs. On me les a déjà volés. Mais je veux bien un morceau de tarte… Si vous aviez aussi une cigarette."

Un peu plus loin, ils sont trois: Miguel qui a besoin de 2 €; Jamel, qui vient d’Andenne, et Philippe, le plus caïd à qui on ne la raconte pas."Nous rencontrons Philippe pratiquement à chaque tournée,raconte Suzane Wéry, des Fraternels. Il a établi son QG au coin du Night and Day de la rue Neuve, rive gauche. Le courant passe bien et il accepte toujours volontiers ce qu’on lui propose. Nous tâchons, comme pour les autres, de lui trouver ce qui lui manque et il semble satisfait!"

Sur le pont Baudouin, les Fraternels rencontrent ensuite Steve, René, Lionel et sa compagne. Deux pistolets fromage-jambon et un morceau de tarte leur sont offerts. Des pains et des tartes qui proviennent des invendus de la boulangerie Le Temps d’un Délice. Arrive un Slovène qui ne connaît pas un mot de français mais qui est visiblement affamé. Tous ces hommes ont faim mais encore plus que d’habitude.

Rive droite, Jonathan fait la manche au rond-point Saint-Remy. C’est Johnny. Entre les deux, couché sur un banc, Frédéric semble cuver. Ces trois derniers reçoivent les deux sandwichs, le morceau de tarte et une bouteille d’eau."Ça fait du bien,soupire Johnny.J’espère récolter 4 € pour aller m’acheter une frite. Là, j’en ai 2. J’ai reçu une salade mais j’ai vraiment faim. Si mon emplacement est bon? Oui, un des meilleurs, ça dépend du moment. Par exemple, le matin, devant le Point Chaud de la rue Fouarges, c’est tout bon. Certains se disputent le parvis de la collégiale pour la sortie de la messe. Mais ne nous trompons pas, nous sommes de plus en plus nombreux à crever la misère. Notre cohésion sociale s’est abîmée avec la pandémie."

Il est 19 h, la tournée des Fraternels se poursuit. Suzanne Wéry, Patrice Langlois et David Pech taillent une bavette avec Harold. Cet artiste des faubourgs vend ses dessins dans la rue des Fouarges.

Il étudie pour passer son permis camion

La distribution ambulante achève son circuit habituel par un dernier détour par la gare."Michel est arrivé à Huy début mai, en provenance d’Andenne, raconte David.Depuis, il dort dans la gare. Il a suivi à Huy son jumeau qui habite à quelques mètres de là. L’homme est grand et très gentil. Il étudie pour obtenir le permis de conduire camion ou bus. Il veut sortir de là. Il lui reste donc encore un peu d’espoir."

Ce lundi, le service Huy Clos rouvrira ses portes. Les sans-abri hutois disposeront à nouveau d’une aide de première ligne…