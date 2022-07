Il y a 35 ans, le pont Père Pire tournait au-dessus de la Meuse

Un événement, donc. À l’époque et bientôt. C’est que le bureau d’étude Greisch – qui a imaginé ce pont "tournant" et étudié toutes les méthodes spécifiques pour y parvenir – compte bien profiter des Journées du Patrimoine pour fêter les 35 ans du pont haubané avec une grande expo. Les Journée du Patrimoine auront lieu le week-end des 10 et 11 septembre et le thème cette année est "Patrimoine et innovation".

Pour son exposition, Greisch lance un appel et cherche des esquisses, des dessins, des plans, des coupures de presse, des photos, des vidéos… de l’époque. Ça peut aussi être en prêt et le BEG pourrait alors profiter de l’occasion pour digitaliser les documents et les conserver ensuite dans ses propres archives."On voudrait mettre en parallèle les techniques de l’époque et celles d’aujourd’hui, résume Nathalie Evrard, du service communication du BEG.Montrer l’avenir, le futur, des ponts, aussi."

Les archives choisies seront exposées sous un chapiteau qui sera installé sous les piles du pont, à proximité du site de BioWanze. Quelques jours plus tôt, le mercredi 7 septembre en soirée, il y aura également une conférence "grand public" donnée par Vincent de Ville de Goyet, le directeur scientifique du bureau d’étude Greisch, au centre culturel de Wanze. C’est que l’institution participera aussi à l’événement, en collaboration avec le Photo-Vidéo-Club Mehaigne, en proposant une grande exposition de photos, en extérieur,"avec des photos artistiques et techniques de l’époque", précise-t-on du côté de la place Faniel.

Une visite dans les entrailles du pont?

Le BEG et le centre culturel wanzois espèrent également pouvoir proposer aux visiteurs, lors des Journées du patrimoine, une incursion exceptionnelle dans les "entrailles" du pont. Mais ils attendent encore l’autorisation du SPW, sollicité sur la question.

Si vous disposez de documents pouvant intéresser les organisateurs de l’expo, vous pouvez prendre contact avec le BEG via nevrard@greisch.com ou avec le centre culturel via programmation@centreculturelwanze.be