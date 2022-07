À vélo, un arc-en-ciel de couleurs et de kitsch

Une formule difficile à cerner

Ce qu’on pensait être initialement un spectacle sur bicyclette s’est finalement avéré être une représentation parfaitement improvisée, entre chorégraphie et œuvre contemporaine. Rappelant par moment le balletLe Bolérode Maurice Ravel, on peine toutefois à en comprendre le sens réel, tout comme le public, essentiellement composés de curieux. Qu’importe, la bonne humeur est heureusement présente et de nombreux sourires se scotchent sur les lèvres. Au bout de 45 minutes de représentation, le collectif réussit à faire danser la foule qui, d’abord perplexe, s’est largement prêtée au jeu.

On regrette toutefois la formule, un peu trompeuse et difficile à cerner. Les initiés et artistes dans l’âme y trouveront plus que probablement leur bonheur mais il semblerait que le tout public ne soit pas forcément sensible à cette forme d’art fondamentalement contemporaine et contemplative.