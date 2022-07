Louer un vélo, pour faire du tourisme ou même pour aller faire ses courses

La location comprend le prêt d’un casque tandis que les vélos seront bientôt tous équipés d’un porte-GSM et d’un porte-bidon. "On va vendre des bidons à petits prix pour ceux qui n’en auraient pas." Par contre, en supplément, il est possible de choisir un vélo avec un porte-bagages (pour emporter le pique-nique, par exemple) ou de louer un coffre d’une capacité de 60litres. C’est une société belge qui fabriquait ce genre d’équipement, Geoffrey Janray a pu leur racheter un lot de 8coffres à 20€ pièce. Un coffre étanche pour embarquer des effets personnels en balade mais aussi pour aller faire des courses, par exemple. "On va avoir de plus en plus de problèmes de mobilité , décode le Hutois. Certaines personnes n’ont pas non plus la place pour stocker un vélo, dans un petit appartement ou une petite maison. Là, c’est une alternative quand on a besoin de se déplacer et de pouvoir emporter des choses. On louerait alors le vélo pour une plus petite durée, deux heures par exemple."

Travailler avec les logeurs de la région

Geoffrey Janray a aussi commencé à démarcher les hôtels et chambres d’hôtes de la région, pour un partenariat. "Les touristes pourront venir chercher leurs vélos directement au château Springuel ou on pourra aussi les leur déposer là où ils logent." Et pour faire découvrir la région à ses clients, Geoffrey Janray compte les renvoyer vers les balades vélo répertoriées par la maison du Tourisme Terres de Meuse qui, en plus des RAVeL, propose des itinéraires sur tout son territoire (téléchargeables sur son site ou visibles via l’application Cirkwi).

Enfin, si la flotte de "Vélo de Huy" ne compte pour le moment que des VTT, Geoffrey Janray pourrait envisager, si la demande existe, de proposer à terme aussi des vélos électriques.

«Vélo de Huy», 0479/167911 ou janray.lcv@gmail.com (location à partir de 25€, 7jours/7).