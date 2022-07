La taxe sur le parking de la SNCB est annulée

La SNCB et la s.a. B-Parking (qui, depuis, n’existe plus mais a été intégrée à la SNCB) sont montés au créneau en introduisant une requête devant le Conseil d’État afin de faire invalider cette décision hutoise. Et bien lui en a pris puisque le 28 juin dernier, le Conseil d’État lui donnait raison et annulait la décision hutoise de taxer le parking de la SNCB (ainsi que d’ailleurs la décision du ministre des pouvoirs locaux qui approuvait partiellement ledit règlement taxe).

La Ville de Huy avait ainsi expliqué que les parkings payants, "du fait des déplacements de véhicules qu’ils provoquent, entraînent pour la ville des charges de voirie, d’urbanisme, d’intervention policière et des mesures de police en général" . Tout en soulignant que "la mobilité est un enjeu important pour un territoire encaissé tel que celui de Huy" . Réguler le flux de circulation passe par une maîtrise du stationnement. De plus, la Ville doit avoir des recettes pour mener à bien sa politique générale, notamment ses projets en termes de mobilité et de stationnement.

La SNCB a pointé dans son argumentaire le délai de renvoi de la déclaration à la Ville de Huy qui n’a pas été fixé.Or, c’est une obligation légale imposée par le législateur wallon "afin de s’assurer que tous les contribuables qui ont reçu un formulaire de déclaration puissent disposer, pour le compléter et le retourner dans un délai raisonnable qui doit être fixé par une assemblée délibérante démocratiquement élue" , note le Conseil d’État dans son arrêt. Annuler partiellement le règlement taxe n’était pas possible (une taxe dépourvue de modalité de perception est inapplicable); le Conseil d’État l’a donc annulé entièrement. La taxe sur l’exploitation de parkings payants et ouverts au public n’existe donc plus à Huy.