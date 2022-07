Et revoilà l’enquête publique pour le futur McDo de Huy

Et voilà, c’est reparti. Depuis ce lundi, une nouvelle enquête publique est lancée sur Ben-Ahin. Elle vise le projet de McDonald’s. Une nouvelle enquête, et c’est loin d’être la première. Depuis sept ans maintenant, la chaîne de fast-food ambitionne de s’installer à Huy, à Ben-Ahin, où elle tente de décrocher un permis lui permettant de construire son restaurant. Un permis, elle en a obtenu un à plusieurs reprises, mais ils ont été cassés devant le Conseil d’État. Il y a quelques mois, LNGAssociates, société de Louvain-la-Neuve de développement qui travaille avec McDonald’s, revenait avec un nouveau projet. Non plus chaussée de Dinant, comme le prévoyaient les premières esquisses, mais le long de la RN90, sur le site de l’ancien E5Mode qui a fermé ses portes. McDonald’s envisage un tout nouveau bâtiment, conforme à ceux qui ont été construits dans d’autres villes, avec drive-in et emplacements de parking.