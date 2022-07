Tous au sommet du Mur pour acclamer le Tour de Wallonie, à Huy (photos)

Il n’y a pas à dire mais le vélo attire les Hutois, et les autres… Ils étaient nombreux à avoir rallié Huy et son célèbre Mur ce samedi. Moins de spectateurs, pourtant, pour ce Tour de Wallonie que pour la Flèche wallonne du mois d’avril. N’empêche, les amateurs étaient là, à attendre les deux passages des cyclistes, et de Julian Alaphilippe, au sommet du Mur … tout en regardant le contre-la-montre du Tour de France sur leur smartphone.