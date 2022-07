Le centre-ville de Huy désormais quadrillé par 16 nouvelles caméras; et il y en aura encore d’autres

Il y a quelques années déjà que la Ville de Huy réfléchit à remplacer ses caméras, à revoir tout le parc caméras mais aussi la technologie utilisée. D’autant plus que celles de 2006 commençaient à montrer quelques signes de faiblesse.Et c’est aujourd’hui chose faite.Depuis le début de cette semaine, seize caméras de surveillance urbaine quadrillent le centre-ville. L’ensemble de l’infrastructure serveur de vidéo-surveillance a été remplacé, tout comme le logiciel de gestion et d’exploitation de ces caméras. L’avantage de ces caméras-ci? Les anciennes n’avaient qu’un seul objectif orientable mais il fallait un opérateur à l’hôtel de police, aux commandes, pour zoomer. Aujourd’hui, une même caméra a plusieurs objectifs indépendants. Ce qui donne un champ de vision beaucoup plus large. De plus, la qualité de l’image est telle qu’il n’y a pas de pixélisassions: on peut zoomer après-coup et avoir des détails permettant même une reconnaissance faciale. "Avant, on ne savait pas zoomer sur l’image une fois celle-ci filmée. On ne savait zoomer que sur le moment même" , explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Désormais, on peut agrandir l’image déjà filmée. Les images sont conservées un mois. Et même durant une année, à la demande du parquet.

Jusqu’à la reconnaissance faciale

Où ont-elles été placées, ces caméras? "La réflexion a été menée en deux temps: une première phase est désormais terminée. Puis il y en aura une deuxième , explique le commissaire divisionnaire Jean-Marie Dradin, chef de corps de la zone de police de Huy. D’abord, les caméras ont été placées aux points stratégiques." Sur la Grand-Place (il y en a 4), place Verte (2), Saint-Remy (2), rue du Vieux Pont (1). Mais aussi sur la rive gauche, rue Neuve et à Saint-Germain (2), ainsi qu’une rive droite, une rive gauche, une sur le pont de l’Europe et une avenue Godin-Parnajon. "De St-Remy à l’avenue Reine Astrid en passant par la gare, les Récollets et le pont de l’Europe jusqu’à la rue de la Motte: aujourd’hui, les axes principaux sont couverts." Le plus difficile ayant été de mettre ses caméras en réseau, d’installer les nouvelles techniques de transmission urbaines en utilisant des technologies performantes, comme la fibre optique, la liaison sans fil.

Y aura-t-il toujours un policier derrière ses écrans à l’hôtel de police? C’était la grande question des Hutois lorsque la Ville de Huy a annoncé son intention de fermer la permanence 24 heures sur 24… "Avec l’ancien réseau, les images devaient être observées 24 heures sur 24 par un opérateur. Aujourd’hui, c’est une tout autre façon de fonctionner" , note Jean-Marie Dradin. Lors de grands événements, comme le 15 août, un policier pourra visionner en temps réel les caméras.Il aura ainsi une vue sur la situation. Mais le reste du temps, les images sont enregistrées et, surtout, si les policiers ont besoin de les visionner après coup, ce n’est plus nécessaire de se passer des heures et des heures d’image… Car le programme propose une recherche par mot-clé. Permettant de rechercher les images avec, par exemple, les piétons qui ont circulé dans telle rue, de telle heure à telle heure; ou encore une voiture de telle couleur. "C’est une intelligence artificielle qui reconnaît les formes et les couleurs" , poursuit Jean-Marie Dradin.

Fini les zones blanches

Aujourd’hui, les principaux axes de Huy sont ainsi couverts par des caméras. Une deuxième phase permettra un maillage complet. La première phase a coûté 440.000€ pour 16caméras et tout le dispositif. La deuxième phase? 240.000€ pour une quinzaine de caméras supplémentaires. "L’analyse est en cours mais on connaît les sites où elles seront implantées." Ces nouvelles caméras devraient permettre de réduire encore un peu plus les zones blanches encore présentes.