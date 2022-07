L’agora de Saint-Étienne-au-Mont (enfin) accessible aux enfants du quartier

Il lui avait été répondu que ce n’était pas possible pour des raisons de sécurité, que la réglementation exigeait qu’un site pareil soit clôturé. Ce qui n’avait pas convaincu le conseiller puisqu’aucune disposition ne prévoit une telle interdiction. Il a donc insisté pour que l’agora soit ouverte dès à présent. "Dès le lendemain du conseil communal, j’ai vérifié la réglementation. Et si elle est très précise quant à la hauteur des modules ou aux matériaux utilisés par exemple, elle est beaucoup plus floue par rapport à d’éventuelles clôtures , détaille Frédéric Robinet. J’ai entre-temps vu l’échevin des Travaux, André Deleuze, à qui j’ai réexpliqué tout ça et les barrières ont finalement été enlevées la semaine passée. Les gens du quartier commençaient vraiment à se demander quoi, étant donné que le chantier était terminé…"

Pour le conseiller, le dispositif de barrières se justifiait d’ailleurs d’autant moins que l’agora "se trouve dans une rue en cul-de-sac où il ne passe qu’un bus par jour. Le comble, c’est que depuis l’enlèvement des anciens modules il y a plus d’un an, les enfants n’avaient d’autre choix que de jouer dans la rue!"

Depuis qu’il a été rendu accessible, le nouvel espace, qui comporte des modules de jeux, un mini-terrain de foot et deux panneaux de basket, est fort fréquenté. "On est dans une cité sociale, ici, et il y a beaucoup d’enfants."

Il manque encore les poubelles

Seul regret du conseiller écolo? C’est qu’on n’ait pas encore (ré)installé là de poubelles. "J’y ai ramassé pas mal de canettes ce lundi matin en me promenant, j’ai donc envoyé un mail à la Ville pour leur demander de penser aux poubelles. J’en ai profité pour demander aussi pourquoi on n’ouvrait pas le parking de la bibliothèque de Huy, qui est fini mais qui est aussi fermé par des barrières. On m’a dit qu’on attendait une rambarde pour protéger l’espace de jeux, j’ai proposé qu’on ne clôture que cet espace mais qu’on puisse au moins se garer."

Peut-être cette intervention supplémentaire du conseiller hutois permettra-t-elle l’ouverture prochaine de ce nouvel espace de stationnement en plein centre de la ville…