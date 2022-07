En prévision de ces phénomènes météo et par précaution, la Ville de Huy a annoncé qu’elle activait son plan "Grands vents".

Les rues boisées et parcs publics sont donc fermés. On parle ainsi des avenues Delchambre (dès la fin du marché hebdomadaire) et Godin-Parnajon, des parcs Vierset et Bastin ainsi que du chemin du Chéra.

Les lignes du TEC sont quant à elles déviées.

De manière générale, dans sa communication, la Ville déconseille fortement de se déplacer inutilement dans les endroits boisés.