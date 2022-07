Avec la mort de Marc Dulaunoy, c’est encore un peu de La Dérive qui s’en va

On le voyait beaucoup moins que les autres derrière le comptoir de vente, parce qu’il s’occupait surtout de la comptabilité, de la gestion du personnel et des relations avec les fournisseurs, mais Marc Dulaunoy était, comme tous les membres de l’équipe de La Dérive, un passionné de livres. "Des romans, de la BD, de la philo, de l’histoire et du journalisme local" , nous confiait-il au moment de sa pension, après 38ans de service, en 2017.