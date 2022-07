«Le scénario est inspiré de faits réels»

Le scénario de l’escape game, organisé par la Ville de Huy, peut sembler être un clin d’œil à la « 7e Compagnie ». Et pourtant, il est inspiré de faits réels. « Cette aventure retrace l’évasion de Roger Pannequin, qui était un prisonnier français. On a repris son témoignage pour créer l’escape game », détaille Bernadette Latinne, conservatrice des musées hutois. Pour respecter l’ambiance de l’époque, on n’a fait appel à aucune technologie moderne. « L’activité est uniquement basée sur la résolution d’énigmes. »