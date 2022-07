Incendie d’un immeuble à appartements à Huy: 10 personnes sauvées

Les hommes du feu se sont rendus sur place et ont procédé à des évacuations, notamment aériennes. Sept adultes et trois enfants se trouvaient à l’endroit. Ils ont été sauvés et mis en sécurité dans un commerce à proximité du lieu de l’incendie.

Le feu n’a fait aucun blessé, mais les dégâts sont d’ores et déjà importants. L’incendie est maitrisé mais les pompiers sont toujours sur place. Ils ne se sont pas prononcés sur les causes de l’incendie.