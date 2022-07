Escape game au fort de Huy: leurs neurones ont chauffé!

Nous sommes en 1943, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes enfermés dans le fort de Huy et il vous reste une heure pour vous évader. Sinon, ce sera le peloton d’exécution! Ce pitch, c’est celui de l’escape game mis en place au fort de Huy. Françoise Soleil, Jacky Orban et leurs enfants, Kiara et Alex, âgés de 17 et 9ans, l’ont testé pour vous. À peine la petite famille waremmienne arrivée au fort, qu’elle est enfermée dans une salle d’internement. Le but du jeu est simple: pour vivre, il faut fuir. Et pour fuir, il faut résoudre plusieurs énigmes. Alors, pas de temps à perdre, tout le monde se met au travail. Kiara trouve rapidement un message, qui n’est évidemment pas clair. Le quatuor s’affaire à le déchiffrer, mais ne possède visiblement pas le talent de Champollion. Pas grave, on continue les fouilles. La même Kiara trouve aussi une clé. Mais n’arrive pas à savoir ce qu’elle ouvre.