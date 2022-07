Affluence record au stage du conservatoire

Comme le veut la tradition, le stage s’est clôturé sur les prestations des participants devant un public composé de parents et de mélomanes. Ces derniers auront pu applaudir les solistes le vendredi et le samedi matin.Puis, ce sont les orchestres qui ont pris le relais, samedi après-midi. "L’inscription au stage se fait pour un instrument particulier mais les professeurs croisent leurs travaux pour aboutir à un concert en orchestre où les adultes chevronnés jouent avec des débutants pour lesquels on adapte les partitions, continue Anne-Marie Loncin. Le stage proposait également un programme spécial pour les 5 à 7ans qui n’ont pas encore de formation musicale. Le matin, ils allaient à la découverte des divers instruments en pouvant les manier. Et l’après-midi se partageait entre la danse et le théâtre." Ils ont ainsi pu avoir un aperçu de ce qui s’enseigne au conservatoire entre la musique, la danse et l’art de la parole. Et pour certains, l’expérience se prolongera jusqu’à une inscription au conservatoire dans la discipline qu’ils ont envie d’explorer. Les démarches peuvent être entreprises à partir du vendredi26août à 16h, la rentrée étant, elle, fixée trois jours plus tard.

