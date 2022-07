Les Prix du PS posent aussi question à la ministre Désir

Dans ce courrier adressé à Caroline Désir, la ministre de l’Éducation de la FWB, Rodrigue Demeuse indiquait "qu’offrir ainsi des cadeaux à des enfants, devant des centaines de parents, au nom et pour le compte d’un parti politique, constitue une pratique d’un autre temps qui n’a pas sa place dans nos écoles. C’est de la propagande politique pure et simple, contraire au Code de l’Enseignement. Et malgré ça, cette remise de prix a pourtant bien eu lieu dans chacune des écoles. Pire que ça: ce sont même les membres socialistes du collège communal qui sont venus remettre le prix! La confusion des genres a donc été poussée à son paroxysme."

Toujours selon Rodrigue Demeuse, le collège communal est bel et bien au courant de cette pratique mais affirme que " cela fait plus de cinquante ans que la pratique existe et que cela n’a jamais posé de problèmes", des propos qu’il juge sidérants.

Pas de démarches formelles tant que pas d’avis mais…

Face à ce courrier du député hutois, Caroline Désir a décidé de solliciter la commission ad hoc lors de la séance de la Commission Éducation afin que celle-ci lui remette un avis sur le problème soulevé. Elle indique cependant qu’elle ne peut pas entamer de démarches formelles sans s’appuyer sur l’avis qui lui sera rendu. " C’est bien sur base de l’instruction qui sera menée et de l’avis final que je pourrai, le cas échéant, prendre contact avec le pouvoir organisateur. À ce stade, je suis néanmoins en mesure de vous informer qu’un dialogue a été entamé avec le collège communal de Huy et qu’il sera poursuivi par mes services dans le cadre de l’analyse de ce dossier."

De cette décision, Rodrigue Demeuse s’estime " satisfait que la ministre ait pris l’initiative de solliciter la Commission du Pacte scolaire, même si la remise du prix n’a malheureusement pas pu être empêchée cette année vu l’entêtement du collège à poursuivre les vieilles pratiques. Je me réjouis désormais qu’un avis soit rendu rapidement, afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour faire cesser cette propagande à l’avenir."