Meuse Condroz Logement: 9 sinistrés toujours relogés

En matière de logements sociaux, les Communes d’Engis et d’Amay se classent parmi les bons élèves. La Région wallonne encourage en effet les Communes à avoir 10% de logements publics sur leur territoire. Alors faire face à une nouvelle vague d’inondations sera-t-il possible pour Meuse Condroz Logement? "On fera face et on s’adaptera si on devait prévoir à nouveau de reloger des sinistrés mais ça reste compliqué. Il faudra voir ce qu’on a comme disponibilités et quels seront les dégâts à ce moment-là, au niveau de nos logements notamment."