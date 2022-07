Le parc du Mont Mosan accusé de maltraitance animale

Informer, sensibiliser et, le cas échéant, déposer plainte, c’est là le travail de Jean-Michel Stasse, directeur et fondateur de l’association Wolf Eyes, impliquée depuis 11ans dans tout ce qui touche à la détresse des animaux retenus en captivité. Dans sa ligne de mire, le parc du Mont Mosan et son spectacle des otaries, contraintes de tirer une barque avec des enfants. Ce mardi, il a déposé plainte auprès de la zone de police Secova à Beaufays (demande avait été faite à la police de Huy, qui l’a invité à se manifester auprès de la zone de police de son lieu de domicile) pour maltraitance et cruauté envers les animaux. Plainte qui sera déposée au parquet. "En 2018, j’avais déjà dénoncé ce spectacle , rappelle Jean-Michel Stasse. J’avais aussi appris de la part d’un des soigneurs, par caméra cachée, que la plupart des otaries finissaient aveugles à cause du chlore contenu dans l’eau des bassins."