Ce que j’ai envie de dire? Je vais me taire pour ne pas avoir d’ennuis… Jean-Michel Stasse nous reproche le spectacle avec la barque, il va aussi attaquer le petit parc à Ben-Ahin. Ce que j’ai envie de dire, en fait, c’est que je ne vais pas en rester là. On va à notre tour déposer plainte. Mes soigneurs sont harcelés, menacés à cause de son intervention. On va demander des dommages et intérêts.

La ministre chargée du Bien-être animal, Céline Tellier, vous a envoyé un courrier pour rappeler que faire tracter des enfants sur une barque par des otaries, c’est contraire aux normes en vigueur. Elle attend votre réponse. Un commentaire?

Quelles normes? Quand on sait que la ministre Tellier a abandonné son chat dans un refuge l’an dernier… On a une équipe de vétérinaires qui suivent les animaux, on travaille sur ce numéro depuis 35ans. Si la ministre veut venir, elle le peut. D’ailleurs, des contrôleurs sont déjà venus l’an passé!

Et leur avis?

Ils ont été charmés du spectacle!