Marie Montluc, élue bâtonnière de la division de Huy

À seulement 41ans, l’avocate, qui a son bureau rue Rioul mais vit à Remicourt, a donc été élue il y a quelques jours comme bâtonnière de la division hutoise du barreau de Liège-Huy, né de la fusion des deux barreaux à l’été 2020. Il y a donc, élus aussi il y a quelques jours, un bâtonnier de l’Ordre unifié du barreau de Liège-Huy, le Bastognard Laurent Winkin, et un bâtonnier pour la division de Liège, le pénaliste Sébastien Olivier. Et donc, pour la division de Huy, MeMarie Montluc. "Le bâtonnier, c’est un peu le chef d’orchestre" , résume l’avocate. En fait, un bâtonnier est un avocat élu par les autres avocats de son barreau en tant que représentant et chef de l’Ordre des avocats. Son job? Administrer les services du barreau et gérer les relations avec la magistrature et les autres Ordres. C’est également lui qui est consulté en cas de différend entre avocats impliquant un avocat de son barreau à propos du respect des règles déontologiques. Enfin, il reçoit et organise l’instruction des plaintes qui lui sont communiquées par des avocats ou des clients à l’encontre des avocats de l’Ordre auquel il appartient.

Du changement dans la continuité et avec enthousiasme

Profondément humaniste "et même un peu utopiste" , avoue-t-elle en souriant, Marie Montluc compte profiter de sa nouvelle fonction, qu’elle embrassera officiellement au 1er septembre, pour faire bouger (ne fût-ce qu’un peu) les lignes. Elle a par exemple envie que les avocats de la division de Huy "sortent plus de leur palais, de leurs bureaux" pour aller davantage au contact de la population. " Il faut que l’humain soit au centre de nos préoccupations, de nos actions, surtout dans notre société individualiste et égoïste et d’autant plus vu la période que nous traversons actuellement." Envie aussi que l’image parfois vieillotte de la Justice soit rafraîchie. "Le leadership reste encore bien trop souvent genré. À mon niveau, je veux être une épaule sur laquelle pourront se reposer mes confrères. Je veux en tout cas que chaque avocat, homme ou femme, soit la meilleure version de lui-même."

À la rentrée donc, Marie Montluc prendra sa nouvelle fonction à bras-le-corps. Elle aura un an pour faire ses preuves. Avant, peut-être, d’être réélue pour une année supplémentaire par ses pairs. "Ce n’est pas moi, Marie Montluc, avocate du barreau de Liège-Huy, que je veux mettre en avant, mais bien la fonction, rarement occupée par une femme et plus jeune que la moyenne , insiste-t-elle. J’espère vraiment amener une modernité dans le respect des traditions. Même si je sais que ce sera une tâche ardue, j’ai en tout cas hâte d’y être afin de pouvoir réaliser pleinement la mission qui m’a été confiée."