La Ville de Huy lance un plan d’action anti-inondation

Les filets d’eau et les avaloirs aux Malles Terres sont d’ailleurs en cours de finalisation. Le chantier du pertuis au même endroit débutera le 19 septembre. Et lorsque de nouveaux épisodes pluvieux surviennent, le service des travaux continue de relever les endroits problématiques et à travailler à la recherche et à la mise en place de solutions. Au budget extraordinaire 2022, plusieurs interventions sont encore prévues: le curage du ruisseau de Ben et le renforcement de berges. "La situation a été difficile pour de nombreux citoyens. Nous mettons tout en œuvre pour éviter à l’avenir de telles situations" , explique Éric Dosogne, le bourgmestre ff. À ce stade, le coût des interventions atteint déjà les 322000 €. Actuellement, une cinquantaine d’actions sont identifiées comme prioritaires. Certaines ont déjà été réalisées, d’autres sont en cours de réalisation et d’autres doivent encore être programmées.