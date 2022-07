Un sport fédérateur pour les résidents

Participer et prendre du plaisir, c’est la philosophie défendue au Château Vert, même si chaque participant a l’ambition de se dépasser pour réussir le meilleur résultat possible. Corentin et Manu pratiquent la boccia depuis plusieurs années. Chacun dans une équipe différente, les « meilleurs ennemis » se lancent des défis pour animer plus encore leurs parties. « J’aime l’ambiance de ce sport et qu’on se retrouve entre nous. Il y a un esprit de compétition qui s’installe entre nous, même si ça reste bon enfant, sourit Corentin. Ce n’est pas toujours évident de doser sa force pour se rapprocher au plus possible de la boule blanche. Pour moi, ça reste le plus compliqué. Malheureusement pour moi, j’ai perdu cette partie donc je devrai servir les repas de Manu durant trois jours ! » Un gage que le résident prend avec le sourire en se jurant que le prochain match sera pour lui. « J’espère bien le battre la semaine prochaine et je lui demanderai alors qu’il nettoie les tables à ma place ! » Le prochain pari est lancé, il ne reste donc plus qu’à voir qui l’emportera.