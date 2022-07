Métiss’Burger, un foodtruck multiculturel

Au niveau de la carte, elle est assez éclectique. " Ma famille est déjà multiculturelle, mon mari vient du Bénin et j’ai donc des enfants métisses, d’où le nom Métiss’Burger. Je propose 7burgers lorsque je suis en place fixe dont un qui change chaque mois. Il y a un peu de toutes les cultures et gastronomies, car les métisses n’ont pas seulement des origines africaines. Il y a un Béninois, un Thaï, un Italien et un Libanais qui est végétarien, avec du falafel. Chaque spécialité a été confectionnée avec un cuisinier spécialisé dans cette culture gastronomique car je ne veux pas inventer et improviser ce que je ne connais pas, je veux faire les choses bien. En revanche, les produits sont tous locaux. Ils ont tous été pensés et testés à la maison, mes enfants en ont d’ailleurs marre d’en manger (rires)".

Beau départ

Pour son lancement, le Métiss’Burger s’est rendu sur son premier lieu fixe, sur la rue du Ruisseau à Solières, et a déjà connu un beau succès. "Les gens sont assez contents de voir quelque chose de nouveau dans le village, vu qu’il n’y a même pas de friterie dans la région proche. Pour chez moi, à Ben-Ahin, c’était pareil, on a reçu presque 200personnes, je suis même tombée à court de pains. Les gens sont vraiment réceptifs. J’attends de voir comment vont fonctionner les week-ends qui sont réservés aux événements privés ou publics mais c’est vraiment encourageant."