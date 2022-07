Des aménagements pour réduire la vitesse à Tihange

Pour limiter la vitesse, des dispositifs (ralentisseurs, bacs à fleurs et îlots) pour diminuer la largeur de la voirie vont également être mis en place, après le passage du Tour de Wallonie.

Dans un second temps, des plateaux ralentisseurs seront installés afin de sécuriser les carrefours des axes principaux, à savoir aux Golettes, rue Bonne Espérance et rue du Centre ainsi que rue Longue Ruelle et rue Arbre Sainte-Barbe. Le plan d’action prévoit également des réfections complètes de voiries. L’ensemble des travaux devraient être terminés en 2027. Le coût total des aménagements est estimé à trois millions d’euros.