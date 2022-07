Binbon: une version smash du burger

U burger, ça peut être tout autre chose que de la malbouffe, voire même, ça peut se savourer au restaurant plutôt que se bâfrer dans un fast-food. C’est le pari de Corentin Pochet qui a repris "La boutique gourmande", rue de L’Image en plein centre de Huy. "J’étais le cuisinier de Christophe Durand, le patron des Caves gourmandes et j’ai relancé l’établissement quand il est parti, raconte le Hutois de 31 ans. J’ai gardé le même esprit que lui avec les plats traiteurs mais je veux aujourd’hui donner un nouveau tournant avec quelque chose que j’aime faire et qui me correspond davantage.C’est d’ailleurs pour ça que j’ai décidé de rebaptiser le lieu et de l’appeler Binbon." Ce vendredi, à partir de 16h, il lance son nouveau concept de smash burger, une adresse qui manquait à Huy? "C’est une technique bien particulière qui se distingue d’une friterie par exemple. Je travaille par ailleurs le plus possible en circuit court et avec des produits frais uniquement. La viande provient de la boucherie hutoise Côte à Côte. Je veux que ce soit une cuisine simple, conviviale, sans autres chichis que de la saveur et de bons produits frais." Sur place ou à emporter, l’adresse fera la part belle aux smashs burgers, dès aujourd’hui, dans leur incarnation la plus pure, avec le petit pain qui passe crème, le fromage fondu et une poêlée d’oignons et de cornichons pour faire exploser chaque bouchée. Si le burger ne paie pas de mine tant leur look peut décontenancer, avec le cheddar dégoulinant et l’empilage ratatiné, Corentin Pochet espère bien smashé l’estomac des Hutois et étendre son concept. "Je garderai la partie traiteur dans un premier temps car ça fonctionne bien. Tout ce qui sera en vitrine pourra bien sûr être dégusté sur place. À terme j’aimerais davantage me développer et j’envisage d’acheter un food-truck afin de pouvoir proposer mes burgers à différents endroits et pourquoi pas sur des événements privés. D’ici deux mois, j’ajouterai également des focaccias à la carte." Des smashs burgers qui ont su nous séduire, une déco épurée, un packaging très US, l’adresse a l’air bien bonne.