À la découverte de la boccia: coup de projecteur sur la pétanque pour invalides (photos et vidéo)

Dans la salle polyvalente de l’ASBL Château Vert, située sur les hauteurs de Solières, les résidents en situation de handicap se répartissent en deux équipes. La musique est lancée, certains camarades sont venus encourager. Romain Naniot, leur éducateur, distribue les boules et la partie de boccia démarre. Une discipline paralympique depuis 1984 et qui s’apparente à la pétanque. Les pensionnaires pratiquent le sport depuis plusieurs années. Toutefois, les boules ne sont pas en acier mais en cuir, à l’instar d’un ballon de football. Un sport qui est accessible à tous et qui se pratique déjà depuis un moment. "C’est un projet qui a été lancé il y a une dizaine d’années. Mes collègues s’étaient alors rendus dans différents clubs pour bien comprendre les règles et pouvoir animer un entraînement une fois par semaine dans notre institution, retrace l’éducateur. Aujourd’hui, on a plusieurs résidents qui se prêtent vraiment au jeu. On souhaite donc créer un club avec également des personnes externes. La boccia a cet avantage de pouvoir se pratiquer par tous. Qu’on soit valide ou non et avec des handicaps plus ou moins lourds. Même un tétraplégique peut s’essayer à cette discipline. On lui met alors une rampe à disposition pour qu’il n’ait plus qu’à pousser la boule avec une main ou même la tête. Pour ces personnes invalides, c’est très valorisant."