Le Mur de Huy va être réfectionné: « C’est nécessaire pour les riverains et les courses cyclistes »

Les travaux de réfection s’organisent aussi en fonction des priorités et des autres chantiers prévus dans la ville. "La rue des Trois-Ponts a par exemple été reportée plusieurs fois car des travaux étaient prévus à l’hôpital et que la circulation devait donc être organisée par cette route-là."

Le Mur en deux phases

Le Mur de Huy sera, quant à lui, réalisé en deux phases. Pour une raison très simple: ne pas perturber l’organisation de la Flèche wallonne. "C’est une rue qui est très longue.Si on doit réaliser la réfection et remplacer les canalisations, nous en avons pour plus d’un an de travaux. Et dans ce cas-là, on ne pourrait pas accueillir l’événement." Les deux phases s’étaleront donc sur deux années. Vu l’état de la rue, les travaux devenaient, en tout cas, indispensables. "Le Mur de Huy est une des principales activités touristiques de la ville. La réfection est donc nécessaire autant pour les riverains que pour les courses cyclistes."

60% de subsides

La Ville de Huy rentrera les différents projets de réfection à la Région wallonne d’ici la fin du mois de juillet. Elle pourra obtenir jusqu’à 60% de subsides sur le coût total des travaux. " D’autres réfections sont encore prévues.De manière générale, le service des Travaux veille à réaliser les réparations là où c’est nécessaire. Et nous continuerons de rentrer un maximum de voiries dans le cadre de ces plans.Mais il faut se rendre compte que nous avons près de 150km de voiries" , souligne le bourgmestre ff. Dans le cadre de ces plans, un cheminement doux chaussée de Liège sera également proposé.