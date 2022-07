Il cachait la cocaïne dans la salle de jeux de ses enfants

Pour subvenir aux besoins de sa famille

Le Tunisien nie d’abord puis admet vendre de temps en temps pour un homme dont il ne serait pas le seul revendeur. Il explique qu’il n’est lui-même pas consommateur, qu’il deale quand il a besoin d’argent, juste pour subvenir aux besoins de sa famille: étant en séjour illégal en Belgique, il n’a aucun revenu et sa compagne émarge au CPAS.

Et le voilà poursuivi pour détention, transport et vente de cocaïne, pendant plusieurs mois entre 2021 et 2022, avec la circonstance aggravante que deux enfants de moins de 12ans se sont retrouvés mêlés, malgré eux, au trafic.

La procureure de division, Brigitte Leroy, a requis une peine de prison de deux ans, sans s’opposer néanmoins à un sursis partiel d’un an. L’avocate du prévenu a quant à elle plaidé pour une peine de travail. "Tout découle de sa précarité: de par sa situation comme il était encore en séjour illégal (une demande de régularisation avait été introduite avant les faits et est toujours en cours, NDLR) , sa situation financière était aussi précaire." Si le tribunal ne devait pas accéder à cette demande de peine de travail, l’avocate a plaidé pour un sursis pour ce qui excède la détention préventive ou pour que son client puisse terminer sa détention sous la surveillance d’un bracelet électronique. "Monsieur conteste la longueur de la période infractionnelle, qui n’aurait pas commencé en juillet 2021 mais n’aurait duré que 2-3mois entre 2021 et 2022. Il conteste surtout la circonstance aggravante visant le fait que la drogue aurait pu être à la portée des enfants: selon lui, la boîte était en hauteur dans la salle de jeux."

Jugement le 14juillet.