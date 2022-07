Une Nerf Gun Party au château Springuel

Ils étaient aux alentours de 30 au total il y a quelques jours dans les jardins du château Springuel. Répartis en deux équipes, des enfants de 8 à 14ans se sont affrontés sur une large zone à travers les arbres et les buissons. À l’origine, le magasin AirSoft Tactics situé dans la rue Godelet. Geoffrey Janray, le gérant, explique que ce projet n’est pas un one-shot, mais bien un premier essai. "Dans le long terme, nous aimerions que ce genre d’activité soit organisé davantage. Il n’y en a pas encore dans la région et c’est bien dommage. Il y avait donc une occasion à saisir. L’idée est d’essayer de mettre sur pied plusieurs rassemblements de ce type dans différents endroits, y compris le château Springuel de nouveau. Nous voulons promouvoir cette activité chez les plus jeunes."