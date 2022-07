L’ancienne abbaye de Pierre l’Ermite toujours laissée à l’abandon

Virgil Declercq, président de l’ASBL Historia qui lutte pour la protection et la mise en valeur du patrimoine et de l’environnement en Wallonie, a décidé de se remonter les manches en ce début d’été pour nettoyer le cloître et l’ancienne abbaye du Neufmoustier fondée par Pierre l’Ermite. Site patrimonial appartenant à la Ville de Huy, le Hutois regrette aujourd’hui que le lieu soit laissé à l’abandon. "On l’avait déjà nettoyé il y a quelques années et la Ville de Huy n’a rien fait depuis. Aucun entretien ou aménagement n’est prévu et semble donc se dédouaner par rapport à ses responsabilités au niveau de son patrimoine, embraye Virgil Declercq. C’est un problème majeur et c’est bien dommage de voir un site comme celui-là qui est riche de son passé historique. Il est aujourd’hui squatté et à l’état d’abandon." Le site a pourtant de quoi séduire les amateurs d’histoire. Construite vers 1102, l’ancienne abbaye offre encore de beaux restes avec son cloître où se dresse la statue d’un moine, le bras droit dressé vers le haut. C’est celle de Pierre l’Ermite, le plus célèbre des prédicateurs des premières croisades, qui avait rejoint l’armée de Godefroy de Bouillon.