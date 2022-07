La future cité administrative pour 2026

Les conseillers communaux étaient invités à voter le cahier des charges pour la désignation d’un auteur de projet dans le cadre de la future cité administrative, située rive gauche.Pour rappel, l’objectif est d’y regrouper l’ensemble des services communaux et du CPAS. Si le groupe Écolo salue le projet en termes d’économies d’énergie et de synergies entre les services, il a quand même souhaité soulever différents points d’attention.Le coût du projet d’abord: 29millions d’euros. "Énorme , souligne Rodrigue Demeuse. Nous sommes inquiets sur la manière dont la Ville va financer cela." " Nous en avons tenu compte dans le cadre du plan de gestion. Et, à terme, le coût de l’investissement va être largement couvert par les économies générées" , a répondu Éric Dosogne, le bourgmestre ff. Anabelle Rahhal (Écolo) s’est quant à elle posé la question de l’affectation future des bâtiments actuellement utilisés par l’administration. "Il ne faut pas attendre la fin du projet pour lancer les démarches nécessaires afin de ne pas se retrouver avec des bâtiments délaissés en plein centre-ville." Un point toujours en réflexion, a répondu Éric Dosogne. "Mais la Ville de Huy ne va pas les conserver pour les conserver."