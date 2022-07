Académie: une solution pour la rentrée?

Pour rappel, si la Ville a décidé de fermer le bâtiment, c’est à cause de sa vétusté. Et si les lieux appartiennent à la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville avait la responsabilité de l’entretenir. " Pourtant, depuis 1984, les investissements auxquels la Ville s’était engagée n’ont pas été faits. D’où l’état du bâtiment aujourd’hui" , précise le conseiller communal.

«On ne peut pas abandonner ces élèves»

De son côté, le collège communal souligne qu’il a été demandé, à plusieurs reprises à la Fédération de lui céder le bâtiment ou de lui donner un droit réel sur le bien via un bail emphytéotique. "Mais le dossier n’a pas pu aboutir et des travaux de grande ampleur n’ont pas été menés par la Ville dans ce bâtiment vétuste qui ne lui appartient pas" , indique le collège communal.

En attendant, si une solution a bien été dégagée pour les enfants qui seront accueillis dans les locaux de l’école d’Outre-Meuse, "il n’y a pas de solution pour les 140adultes. Et on ne peut pas abandonner ces élèves et se résigner. On doit mettre tout le monde autour de la table pour trouver une solution" , insiste Rodrigue Demeuse.

«Je suis optimiste»

" Nous ne nous fichons pas de la culture , a répondu l’échevin André Deleuze. Il n’est d’ailleurs pas question de fermer l’académie, mais bien le bâtiment. Et quand il a fallu prendre la décision, nous avons cherché des solutions et nous en cherchons encore." Les services de la Ville passent actuellement en revue les bâtiments qui pourraient accueillir les activités de la section adultes. "Nous n’abandonnons pas l’idée de trouver une solution pour le mois de septembre. Et à l’heure actuelle, je suis optimiste" , a souligné l’échevin.