Sur base de ces informations, le collège a décidé de conserver les alignements de tilleuls des deux avenues, en s’orientant vers une taille de conversion en port semi-libre. En fait, une taille en douceur pour remonter le houppier (l’ensemble des branches) et un contrôle des bois morts.

Les arbres diagnostiqués un par un

Le collège est attentif de longue date à l’état sanitaire des tilleuls des avenues Delchambre et Godin-Parnajon. C’est pour cette raison qu’un diagnostic sanitaire et intégré des sujets composant les alignements avait déjà été réalisé durant l’été 2020. Cette analyse consistait en un diagnostic visuel de tous les arbres, pied par pied selon la méthode VTA (Visual Tree Assessment). Le but était de connaître précisément la situation et l’état (physiologique, sanitaire, mécanique) de chaque arbre, d’estimer son devenir (espérance de maintien) et de préconiser les éventuelles analyses complémentaires et les interventions adaptées pour une gestion durable du patrimoine arboré.

Il résultait de cette étude que, globalement, les arbres observés présentaient pour la plupart un état physiologique satisfaisant et que des analyses complémentaires étaient requises. Ces analyses avaient alors été confiées au bureau d’études Apitrees qui avait rendu son rapport fin de l’année dernière. Les conclusions suite à ces analyses étaient rassurantes sur l’état sanitaire et l’aspect sécuritaire de la plupart des arbres. Seuls quatre arbres avaient dû être abattus en février 2022 pour des raisons de sécurité publique. L’état de cinq autres arbres demande encore une attention toute particulière.

Le service Environnement avait, début de cette année, convoqué une réunion sur place en présence d’experts afin de statuer sur les mesures à prendre suite aux deux rapports.

Au terme de cette réunion, il est apparu que la meilleure solution est d’opter pour un port semi-libre qui consiste en un gros entretien: une taille de conversion qui est nécessaire afin de sécuriser le site et de repartir sur une forme plus adéquate pour l’entièreté des cimes. Cette taille devrait permettre aux arbres de continuer à pousser de manière autonome en intégrant les contraintes du site. Elle devrait être programmée à l’automne prochain. Un entretien beaucoup plus léger devrait alors être réalisé tous les cinq à dix ans.