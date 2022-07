Les élèves de l’école communale de Tihange se retrouvent 50ans plus tard

"Un soir, j’étais en train de faire du rangement à la maison et je suis tombé sur une vieille photo au fond d’un tiroir. J’ai alors décidé de recontacter tout le monde pour se revoir pour les 50 ans, raconte le Wanzois. J’ai également convié les institutrices et nous nous sommes revus à trois reprises pour organiser la journée. Je suis très content car une grande majorité a répondu présente à l’invitation. Cela permet de recréer des liens. Quand on est Tihangeois, on le reste dans son cœur pour toujours."

Visite guidée de leur ancienne école, visite du Musée de la Vie d’Autrefois, verre de l’amitié et aubades ont rythmé l’après-midi, nostalgique à souhait, des anciens afin de les replonger dans leur passé commun. Mais pas seulement. "On voulait aussi mettre en avant le métier d’instituteur. Finalement ce sont eux qui nous apprennent la vie en premier. Qui tracent nos routes et les directions que chacun veut prendre, reprend Jean-Pol Usé. Ils sont les fondations de nos choix futurs." Une journée nostalgique à souhait, fleurant bon l’encre violette et la craie. C’est dire… Au moment de lever son verre, les souvenirs fusent, les anecdotes se racontent et les rires envahissent le chapiteau installé dans la rue du Centre. Et puisque toutes les bonnes choses ont une fin, les anciens élèves de longue date se sont quittés, après s’être fait la promesse de ne plus attendre 50 ans pour se revoir…