Les Apéros hutois vous attendent au parc Springuel jusqu’à 22h

Clap deuxième pour les Apéros hutois. La seconde édition s’est tenue dans le parc du château Springuel ce vendredi 1er juillet. Du soleil, de la musique, des cocktails, il ne manque rien. "Le lieu nous a été proposé par la cabane des brasseurs parce qu’ils souhaitent faire revivre et faire connaître le parc. On s’est donc dit que c’était une bonne occasion, explique Christophe Thonet, président d’AZ Event qui organise la série d’événements. On a tout de suite réagi de façon positive car ça correspond à notre volonté de parcourir différents endroits de la Ville de Huy. C’est une façon de découvrir autrement avec un verre à la main. C’est déjà un site qu’on avait envahi lors de la marche houblonneuse et les retours avaient été très positifs." On prend donc les mêmes et on recommence avec un autre concept cette fois mais toujours avec du houblon. Avec toujours la volonté de valoriser le circuit court. "Comme pour la précédente édition, nous avons travaillé avec la Bobbi, une bière artisanale d’Itres. On aurait aimé proposer les produits de la cabane des brasseurs mais ils n’en font pas encore au fût pour le moment, ajoute l’organisateur Hutois. À l’avenir, on aimerait évidemment travailler plus local." Les retrouvailles pour la première manifestation du genre s’étaient déroulées sur la place Verte. Un site plus petit, plus exigu et qui offrait moins de confort que le vaste parc tihangeois pour les visiteurs. "C’est vrai qu’avec 2000 personnes accueillies sur la soirée, l’endroit paraissait vite trop petit, reprend Patrice Saint-Remy, membre de l’organisation. Ici on a beaucoup plus d’espace et comme on s’attend à avoir sensiblement le même nombre de participants, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Même au niveau sécurité, c’est plus facile.C’est quand même un challenge pour nous car on sort du centre donc on verra si les Hutois seront désireux de se déplacer." Et pourquoi pas aussi viser un autre public.