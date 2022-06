Les gardiens de la paix, directement impactés par le plan de gestion de Huy

Le plan de gestion, qui va déterminer la ligne de conduite de la Ville de Huy pour les prochaines années, prévoit des restrictions budgétaires. Simplement parce que la Ville va devoir faire face à un tiers de recettes, issues du nucléaire, en moins. Et cela aura un impact, notamment, sur les gardiens de la paix. Ils sont actuellement six. Deux emplois et demi sont subventionnés; trois et demi ne le sont pas. "On maintiendra l’ensemble des postes subventionnés , explique le bourgmestre f.f.Éric Dosogne. Et on va essayer d’avoir des subventions en plus." L’emploi actuel est garanti mais lorsqu’un poste se libérera, il ne sera pas remplacé.Et les missions des gardiens de la paix? "Elles seront revues pour ne retenir que les missions essentielles."